Fabienne de Vries wordt presentatrice bij vernieuwd platform Maurice de Hond

Omdat Maurice de Hond zijn blog wil uitbouwen tot een kenniscentrum, heeft hij een redactieteam aangesteld dat hem gaat helpen. Daar hoort ook een eigen YouTube-kanaal bij, waarop hij twee keer per week te zien zal zijn.



,,De reacties van mijn lezers waren en zijn een stimulans om te proberen in deze krankzinnige tijd het roer recht te houden. Zij hebben massaal gedoneerd en dankzij die financiële steun kan ik dit kenniscentrum opzetten", zegt De Hond.



Voor een van de programma's op het YouTube-kanaal slaat hij de handen dus ineen met voormalig TMF-vj Fabienne de Vries. ,,Vanuit een studio presenteert zij ons coronajournaal en ik ben elke week haar vaste gast. We gaan ook het land in. Denk bijvoorbeeld aan een onthullend item waarin een kijker een misstand in een zorginstelling aan de kaak stelt.”