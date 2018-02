Fajah geeft zich bijna bloot, Doutzen is de liefde dankbaar

Kijkers 'Groeten uit' genieten van Danny de Munk en zijn vrouw

22:19 Het jaar van de Commodore 64, de bioscoophit E.T. en één van Toto's grootste hits, Africa: 1982. Maar bovenal was het een bijzonder jaar voor Danny de Munk. Met zijn auditie voor Ciske de Rat stond hem namelijk niet veel later een succesvolle carrière te wachten. Vanavond ging de rasartiest in het programma Groeten uit terug naar 1982.