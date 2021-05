Fajah mediteert naakt en Sylvie prijst fillers aan

interview Elise Schaap over Ferry: ‘Tragiek is dat je deze mensen ziet afstevenen op rampspoed’

13 mei Ferry, vanaf vrijdag te zien op Netflix, duikt in het even romantische als gewelddadige verleden van de meest geliefde personages uit de hitserie Undercover. Acteurs Frank Lammers en Elise Schaap begrijpen goed waarom teruggaan in de tijd een fascinerende film kon opleveren.