Familie en vrienden bidden voor herstel rapper DMX

Het zou niet de eerste keer zijn dat de inmiddels vijftigjarige DMX in de problemen komt vanwege zijn drugsgebruik. Hij worstelt al jaren met een verslaving. In 2016 werd de rapper bewusteloos aangetroffen en moest hij worden gereanimeerd. Twee jaar later moest hij zelfs de cel in nadat er bij een test cocaïne in zijn lichaam was gevonden. In 2019 liet hij zichzelf opnemen in een afkickkliniek.