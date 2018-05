Familie George Michael wil af van eerbetonen

George's familie zegt geraakt te zijn door de eerbetonen. Toch is het tijd om de foto's, kaarsjes, brieven, vlaggen, posters en andere spulletjes weg te halen uit de buurt, vindt de familie. ,,George was gesteld op zijn privacy. Zijn woningen waren zijn veilige havens en uiteindelijk zou hij op de lange termijn de buurten waar hij zo van hield, niet willen verstoren of veranderen."



Als mensen de nagedachtenis aan George levend willen houden kunnen ze beter iets goeds doen. Zoals vrijwilligerswerk, doneren aan een van zijn favoriete goede doelen of gewoon iets aardigs voor een ander, schrijft de familie. Fans kunnen hun spulletjes ophalen tussen 1 mei en 27 mei bij de woningen van George in Londen en in Oxfordshire.



Er liggen al spullen bij de woningen van George sinds hij overleed op 25 december 2016. De zanger is een natuurlijke dood gestorven.