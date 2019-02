Familie Michael Jackson wil misbruik-docu niet op tv

Dat vragen ze in een zeven pagina’s tellende brief die in handen is van het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter. In de brief, die is opgesteld door de advocaat van de Jacksons, wordt niet gerept over mogelijke juridische stappen die ze anders nemen. Wel hopen de nabestaanden samen met HBO tot een oplossing te komen. Volgens de familie Jackson schetst de documentaire een eenzijdig beeld van de in 2009 overleden King of Pop, die zich niet meer kan verdedigen.