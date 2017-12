Familie overleden model Ivana Smit wil hulp OM

De achttienjarige vrouw overleed na de val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. ,,Smit had de Nederlandse nationaliteit, dus op Nederland rust de zware verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe zij om het leven is gekomen", aldus de advocaat van de familie. ,,Zeker nu het land waarin zij om het leven is gekomen in gebreke blijft. Nederland moet nu verantwoordelijkheid nemen."



Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Wat er is gebeurd, is onduidelijk. Het lichaam van Smit is afgelopen zaterdag aangekomen op Schiphol.