Familie verzekert: ‘Olivia Newton-John ligt helemaal niet op sterven’

Het gerucht ontstond toen Amerikaanse en Australische media recent met berichten kwamen over de gezondheidstoestand van Newton-John. Ze zou, zo meldden bronnen, de strijd tegen de ziekte hebben verloren en zich met haar naasten hebben teruggetrokken op haar landgoed. ,,Ziekelijke speculaties”, meldt Goldsmith. ,,Het gaat naar omstandigheden juist goed met haar.”

Fans van de wereldberoemde zangeres reageren op sociale media met gemengde gevoelens op het statement dat Tottie Goldsmith in opdracht van de zangeres zegt te hebben gegeven. ,,Godzijdank. Onze heldin strijdt nog wel even door”, stelt iemand. Weer een ander reageert met: ,,Er zal wel een kern van waarheid zitten in de berichtgeving die nu wordt afgedaan als onzin. Ik hou mijn hart vast.” Of, richting Olivia: ,,Veel sterkte.”

De basis van het gerucht is vermoedelijk de voorpagina van de National Enquirer. Dat blad kopte met hoofdletters: het einde voor Olivia is nabij. Daarbij een foto van een sterk vermagerde en treurig kijkende Olivia Newton-John. De lokale website Now To Love deed er nog een schep bovenop. ,,Haar diagnose is geen maanden maar weken.”

Uitzaaiingen

Newton-John kreeg in 1992 voor de eerste keer borstkanker. Het lukte haar met hulp van medisch specialisten de ziekte te overwinnen. In 2013 keerde de ziekte terug. Wederom in de vorm van borstkanker met een uitzaaiing in haar schouder. Twee jaar geleden kwam ze naar buiten met het bericht dat ze voor de derde keer is getroffen door borstkanker met uitzaaiingen in het onderste deel van haar ruggengraat.

Volgens Newton-John, zo liet ze vorig jaar weten, ondergaat ze al geruime tijd bestralingen en krijgt ze homeopathische geneesmiddelen zoals wietolie tegen de pijn. De laatste maanden heeft de zangeres, die een teruggetrokken leven leidt, geen interviews meer gegeven. Op sociale media zoals Instagram is ze al sinds juli niet meer actief. Waarom ze haar nicht over haar gezondheid liet verklaren, is onduidelijk. Het management van de Hopelessly Devoted-ster heeft nog niet gereageerd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tottie_goldsmith) op 2 Jan 2019 om 2:40 PST