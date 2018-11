Familiediner klopte aan bij André en Rachel Hazes

In gesprek met de Wendy vertelt de zoon van wijlen zanger André Hazes dat een verzoening lange tijd op zich liet wachten. Dat had alles te maken met het feit dat André vond dat hij gelijk had. ,,Als ik weet dat ik mijn gelijk heb ga ik voor niemand buigen’’, zo vertelt hij in het blad. Dat de ruzie met zijn moeder nu toch is bijgelegd heeft hij te danken aan Monique. ,,Het is echt doordat mijn vrouw mijn moeder heeft gebeld dat het weer goed is gekomen.’’



Moeder en zoon werden niet uit het niets weer met elkaar herenigd. André liep zijn moeder destijds tegen het lijf bij zijn tante, toen ze daar een tijdje woonde. Toen André op visite kwam, trof hij zijn moeder. ,,Zij werd wakker en schrok zicht natuurlijk kapot’’, zo vertelt hij. De twee konden hun tranen niet bedwingen. ,,Hebben we urenlang gepraat. Maar daarna moest ik het verwerken. Ik kon het niet ineens weer goedmaken.’’



Daarom besloot Monique de telefoon te pakken om ervoor te zorgen dat André en Rachel weer contact zouden krijgen met elkaar. Een bijzondere actie, want Monique was de reden dat André en zijn moeder ruzie met elkaar kregen.



Inmiddels is de ruzie bijgelegd en gaat het goed tussen André en Rachel. ,,Het is nu rustig, er is geen ruzie meer. Mijn moeder weet dat ze altijd mag komen.’’