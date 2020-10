Famke Louise en Diederik Gommers starten coronacampagne: ‘Samen bedacht’

De bij jongeren populaire zangeres sloot zich vorige week aan bij de actie #ikdoenietmeermee, een initiatief van Viruswaarheid-activist Willem Engel. Net als enkele bekende collega’s plaatste ze met een video vraagtekens bij het coronabeleid van het kabinet en bijvoorbeeld de effectiviteit van mondkapjes. Diezelfde week schoof ze aan in RTL4-talkshow Jinek om haar standpunt toe te lichten, waarna online veel ophef ontstond over haar onsamenhangende optreden.



Een dag later kwam Famke Louise terug op haar uitspraken en liet ze weten de actie #ikdoenietmeermee niet langer te steunen. ‘Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken. Dat gezegd hebbende, realiseer ik me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen’, schreef de zangeres op Instagram, waarna ze haar volgers ook beloofde om zich beter voor te laten lichten.



Die belofte maakte Famke Louise waar. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care met wie Famke Louise tegelijk aan tafel zat bij Jinek, nodigde haar uit om naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam te komen en daar te praten over het coronavirus. ,,Ik ben wel meer te weten gekomen over het virus en wat het virus doet. Wat het effect op het lichaam is”, vertelt ze vandaag aan RTL Boulevard.



De twee komen nu zelfs met een campagne, zo onthult Famke Louise. ,,Dat hebben we samen bedacht en daar hebben we samen over gebrainstormd.” Louise en Gommers gaan een serie opnemen waarin influencers en jongeren de kans krijgen om kritische vragen te stellen aan experts. Maandag gaat de campagne van start. ,,Het zal waarschijnlijk live te zien zijn op mijn YouTube-kanaal.”