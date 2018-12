Famke Louise en Mocro Maffia vallen in de prijzen bij Hashtag Awards

Bij de tweede editie van het prijzengala voor onlineproducties kreeg Famke Louise haar onderscheiding voor de samenwerking met rapper Caza. Het duo won in de categorie beste muziekvideo met het nummer Slide.



Tim Hofman won in de categorie Beste Online Video (#BOOS: Terug naar je eige land). Studio Korea, de online sporttalkshow op de website van deze krant tijdens de Olympische Winterspelen, ging er vandoor met de prijs voor Beste Nieuws Video.



Videoland-serie Mocro Maffia veroverde de award bij Beste Video on Demand. Creatief producent en acteur in de misdaadserie maakte ook bekend dat Mocro Maffia een tweede seizoen krijgt.



Bucketboys Thijs en Joep maakten de Beste Creator Video met hun SBS 7-grap. Het duo kondigde aan met John de Mol een nieuwe online tv-zender op te zetten, maar het bleek te gaan om een stunt. ‘John de Mol’ bestond echt, het was alleen niet de tv-tycoon, maar een fietsenmaker.