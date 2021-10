Famke Louise en vriend krijgen realityserie over zwangerschap

update Brand in studio The Masked Singer tijdens repetities: ‘Vlammen kwamen uit plafond’

19:00 Er is brand uitgebroken in de studio van The Masked Singer. Dat bevestigt een woordvoerder van het RTL-programma na berichtgeving van RTL Boulevard. Het team van The Masked Singer was aan het repeteren in Aalsmeer toen er brand uitbrak in het pand.