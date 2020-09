Famke Louise heeft geen spijt: 'Grote mond op sociale media moet je ook laten zien’

In haar betoog benadrukte Louise wel dat ze haar volgers niet per se wil oproepen om de coronaregels van de overheid niet meer te volgen, zoals zij wel suggereerde in haar filmpje. ,,Dit kan niet langer zo. Ik zeg ‘NEE’ tegen alle maatregelen totdat de overheid dit beleid controleerbaar kan rechtvaardigen”, stelde Louise op Instagram.

De Amsterdamse wil vooral dat het kabinet meer medeleven toont naar de jongeren die niet meer kunnen doen wat zij willen en naar de mensen die zich zorgen maken.

Veel kritiek

Volledig scherm © ANP Kippa De YouTube-ster kreeg het afgelopen etmaal veel kritiek na haar oproep. Zij had op een blaadje opgeschreven wat zij wilde zeggen in Jinek maar kwam desondanks nauwelijks uit haar woorden. ,,Ik denk dat jongeren slim genoeg zijn om niet naar ouderen of bejaarden te gaan als ze betrokken zijn geweest bij een feestje”, zo begon ze haar verhaal. ,,Het probleem ligt niet alleen bij hen. Ook ouderen zoeken de horecagebieden op.”

De YouTuber stelde verder dat de eerste lockdown geen effect had. Zij werd weersproken door ic-arts Diederik Gommers, die aan tafel zat. Verder stelde Louise dat het kabinet met de maatregelen meer de jongeren treft dan andere generaties. ,,Ik vind dat er voor ons meer begrip moet komen.”

Gommers snapt dat jongeren zoals Louise gefrustreerd raken over de coronamaatregelen, maar roept op met elkaar in gesprek te blijven daarover. Hij noemt het onverantwoord dat de Bekende Nederlanders het bericht verspreiden dat ‘ze niet meer meedoen’. ,,We zitten in een nieuwe crisis. De toename van het aantal besmettingen heeft nu al impact op de reguliere zorg in de ziekenhuizen. Wij kunnen het ons niet veroorloven als jullie zeggen: wij doen niet meer mee. Dat kan niet met een virus. Wij zijn er misschien klaar mee, maar het virus is dat niet met ons.”

Respect voor de doden

NRC meldde eerder vandaag dat het initiatief voor de hashtag #Ikdoenietmeermee uit de koker van Willem Engel van Viruswaanzin kwam. Famke Louise stelde te zijn gevraagd door rapper Bizzey. ,,Ik dacht: ja, ik ga meedoen. Ik heb hier een sterke mening over", aldus de YouTube-ster.

Toen Jinek haar vroeg wat die mening was, stelde Louise dat zij geloofde dat corona bestaat en dat zij veel respect voor de doden en de mensen in de zorg heeft. ,,Ik bedoelde niet dat ik overal schijt aan heb. Maar er zijn gewoon op dit moment dingen die niet kloppen.”

Zij beklemtoonde niet te willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op de vraag waarom zij de boodschap op YouTube dan wel zo geformuleerd had, wist zij geen antwoord te geven. ,,We hadden deze hashtag nodig om de aandacht te trekken. Anders had ik nu hier niet aan tafel gezeten", aldus Famke Louise. Zij is boos omdat haar vader, die piloot is, nu niet kan werken door de coronacrisis, vertelde zij ook.

Gesprek

Gommers nodigt de BN’ers uit voor een gesprek. Louise: ,,Daar sta ik zeker voor open, maar ik blijf bij mijn standpunt dat het kabinet verder moet kijken dan alleen corona. Ik vind dat er meer begrip moet komen voor onze situatie. Ik snap dat mensen boos zijn om de hashtag, maar het is niet dat ik schijt heb aan de anderhalvemeter regel of mij niet aan de maatregelen ga houden, maar het gaat mij om het principe. Dat wij in een samenleving wonen waarin mensen hun vrijheid nodig hebben en plezier willen maken.”

Aan het einde van het gesprek spraken Gommers en Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, hun waardering uit voor Louise. ,,Een compliment dat je hier zit. Dat je voor de ogen van de natie dit met mensen durft te delen.” Louise: ,,Als je een grote mond hebt op social media, dan mag je dat ook laten zien”, besluit ze.

Tim Douwsma bij OP1 Tim Douwsma, een van de BN’ers die maandagavond opriep om de coronaregels van de overheid niet meer te volgen, staat niet achter het gedachtengoed van Willem Engel, de man die de actie #Ikdoenietmeermee initieerde. Dat stelde de Friese acteur en presentator dinsdagavond in het programma OP1. ,,Ik heb meegedaan aan de actie vanuit mijn eigen standpunt”, aldus Douwsma. ,,Ik ben een bezorgde vader die kritische vragen heeft over het beleid.” Eerder op de dag stelde de Friese artiest al dat de hashtag ongelukkig gekozen was. “Daar sta ik ook niet meer achter.” Douwsma stelde met zijn initiatief een vuist te willen maken tegen de polarisatie in Nederland. Hij wil met zijn deelname aan de actie vooral niet in de hoek van “die gekkies” worden gezet en beklemtoonde geen corona-ontkenner te zijn. ,,Maar er zijn 28 miljoen operaties uitgesteld en in Afrika ontstaat er hongersnood door de lockdown”, aldus de acteur. ,,Er zijn heel veel artsen met een ander geluid dat ik niet hoor.” Oma knuffelen Acteur Barry Atsma, die te gast was om te praten over hitserie Klem, vroeg zijn collega waarom hij geen hashtag #ikhebvragen of #ikhebtwijfels had gebruikt. ,,Jij hebt 150.000 volgers”, aldus Atsma. ,,Stel, er zijn drie mensen die nu denken: fuck it, Tim zegt het, ik doe niet meer mee. Die gaan hun oma knuffelen en dan gaat het fout. Daar maak ik zorgen over. Je moet nadenken over de functie die je hebt als je zoveel volgers hebt.” Douwsma stelde vooral het debat over de coronamaatregelen te hebben willen aanwakkeren.

