Famke Louise: Ik ben een rolmodel voor kleine kinderen

,,Je hoeft maar één keer iets geks te doen om viraal te gaan. Als ik hier in mijn blote reet op straat zou rennen en dat in mijn videoclip zou pleuren, wil iedereen dat zien. Dan ga je al viraal. Het is niet wat je wil, maar je zou het kunnen doen", aldus de 19-jarige influencer in Metro.



Wel is de Youtube-ster zich er bewust van wie er naar haar vlogs en clips kijken. ,,Ik vind mezelf wel een rolmodel, zeker voor kleine kinderen. Op mijn Instagram ga ik niet bewust alcohol laten zien. Soms kijken meisjes van drie en dan denk ik: 'Oh, mijn god, wat staat er op m'n story!'"



Zo zegt de Op me Monnie-zangeres sowieso ook nooit te zullen twerken: ,,Echt niks voor mij dat de hele wereld naar mijn kont gaat kijken. Je mag laten zien wie je bent en je mag bloot gaan, maar ik ga niet op seksistische manieren bewegen. Dan huur ik wel modellen in die dat doen."