Fans twijfelen aan relatiebreuk André Hazes en vriendin Monique

Steeds meer sociale mediavolgers van André Hazes (24) en zijn 16 jaar oudere vriendin Monique Westenberg twijfelen aan het waarheidsgehalte van de relatieproblemen die de twee zeggen te hebben. Het stel is momenteel voor een korte vakantie in Mexico en op romantische foto's die daar werden gemaakt is weinig te zien van een verstoorde verhouding. Sterker: de liefde spat er volgens fans vanaf.

Bij kiekjes die André en Monique de afgelopen dagen op Instagram zetten regent het reacties van hun volgers. Sommige fans zeggen opgelucht adem te halen over het feit dat de twee het zo te zien erg gezellig hebben onder de brandende zon. ,,Gezinsgeluk', schrijft iemand. En: ,,Goed bezig.'' Weer anderen vragen zich af hoe de foto's moeten worden geïnterpreteerd. ,,Is de liefde wel echt voorbij?'', stelt iemand. Een enkeling rept over een 'publiciteitsstunt' om de carrière van André een boost te geven en de kijkcijfers van de serie aan te jagen. André en Monique zelf gebruiken bij de foto's vooral uiterst vriendelijke woorden voor elkaar zoals 'de beste vader en moeder ooit'. Ook worden hartjesemoticons gebruikt.

Volgens André Hazes, zo liet hij recent weten, wonen hij en Monique sinds een tijdje apart en nemen ze minstens een half jaar de tijd om los van elkaar te ontdekken of hun liefdesrelatie nog levensvatbaar is. Van ruzie zou geen sprake zijn, zo benadrukten de twee in de meest recente aflevering van de realityreeks André Hazes: Ik haal alles uit het leven. André stelde de huidige situatie 'een worsteling' te vinden. Ook omdat hij hun zoontje minder zal zien.

Hoewel André en Monique enigszins vrede zeggen te hebben met de breuk, lieten ze blijken het erg lastig te vinden als ze aan de toekomst met hun op 25 oktober 2016 geboren zoontje André III denken. ,,Het is zo'n puur en lief mannetje. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders'', aldus Monique die uitlegde wat de reden was voor de al dan niet tijdelijke breuk. Over André: ,,Zijn agenda is helemaal volgepropt. Normaal neem je dan pauze van je werk. Maar in zijn geval gaat dat niet en neemt hij pauze van zijn gezin.''

André en Monique waren ruim vier jaar samen. Andrés relatie met Monique was naar verluidt een reden voor de jarenlange ruzie met zijn moeder Rachel, hoewel hij dat zelf altijd heeft ontkend. Gesteund door Monique verzoende André zich eind vorig jaar nog met zijn moeder, toen ze tot verbijstering van zijn fans ineens aan tafel zat bij zijn kerstdiner. Recent werden Rachel en Monique samen gesignaleerd. Met zijn zus Roxeanne heeft André, voor zover bekend, nog steeds geen contact.

De geruchtenstroom over wie of wat een bommetje legde onder de romance van André en Monique is inmiddels begonnen. De jongste speculatie is dat Dreetje zou zijn vreemdgegaan met een in het Brabantse Almkerk geboren make-upspecialiste en kapster die momenteel in Amsterdam woont en werkt. De al dan niet bestaande affaire zou in Almkerk inmiddels het gesprek van de dag zijn. André en Monique hebben over het gerucht nog niet losgelaten.

🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 3 May 2018 om 16:04 PDT

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 5 May 2018 om 20:50 PDT

🙏 Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 2 May 2018 om 22:03 PDT

❤️. Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 5 May 2018 om 17:06 PDT