Fans van K-popsensatie BTS doneren ook 1 miljoen dollar aan Black Lives Matter

Toen afgelopen weekend bekend werd dat BTS zelf geld zou doneren aan de BLM-beweging, werd op Twitter al snel de hashtag #MatchAMillion trending om hetzelfde bedrag in te zamelen. In de eerste 24 uur was er door de fans, die zichzelf de ‘Army’ noemen, al meer dan 817.000 dollar ingezameld (ruim 723.000 euro).



‘We staan samen sterk met de zwarte Army’, laat de BTS-fanclub One In An Army in een verklaring weten. ‘Zij zijn een belangrijk onderdeel van onze familie. We staan sterk met zwarte mensen wereldwijd. Jullie stemmen verdienen het om gehoord te worden.’