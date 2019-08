Fans verbolgen: gaat Disney te ver met reboot Home Alone?

Disneybaas Bob Iger kondigde gisteren aan dat het bedrijf een reboot gaat maken van de kerstfilm Home Alone . Het is de zoveelste klassieker die door Disney in een nieuw jasje gegoten wordt. Lucratief voor het bedrijf, maar de fans blijken minder gelukkig met deze plannen.

En alwéér voegt Disney een nieuwe naam toe aan hun lijstje van reboots: Home Alone, de familiefilm uit 1990 waarin een achtergelaten Macaulay Culkin zijn huis tegen inbrekers moet verdedigen. Geen slechte keuze van Disney, want de film bracht wereldwijd meer dan 470 miljoen dollar op en was daarmee de meest winstgevende live action-komedie ooit, tot The Hangover Part II in 2011 het record verbrak.



Het lijkt erop dat Disney met de reboot wat gemakkelijk geld wil verdienen. Disneybaas Bob Iger maakte gisteren ook de kwartaalcijfers van het bedrijf bekend, en ondanks grote successen van de films uit eigen stal, bleef de winst van Disney achter bij de verwachtingen. Dat komt onder meer door de overname van 21st Century Fox eerder dit jaar. Niet alleen kostte de reorganisatie van het bedrijf veel geld, ook de opbrengst van films van Fox viel tegen. Onder meer Dark Phoenix flopte flink aan de box office. Gelukkig weet Disney dat gerecycleerde klassiekers, waarvan The Lion King en Alladin enkele recente voorbeelden zijn, behoorlijk wat geld opbrengen.



Zo brachten de negen reboots die voor The Lion King uitkwamen, samen al zo'n 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro) in het laatje. En aangezien er nog meer dan twintig andere films staan te wachten op een gelijkaardige opfrisbeurt, wordt dat bedrag in de toekomst nog flink aangedikt.

Ideeën uitgeput

Maar het ziet ernaar uit dat Disney haar recyclagewoede iets te ver doordrijft. Steeds meer fans van het eerste uur klagen het gebrek aan origineel materiaal aan en smeken het bedrijf om de klassiekers met rust te laten - per slot van rekening zijn ze om een bepaalde reden klassiekers geworden. Zo schrijft een zekere David Cottongim op Twitter: ,,Disney, stop met mijn jeugd te verpesten. Stop met remakes van films te maken en bedenk eens een origineel idee. Als je de stripboekverfilmingen van Marvel niet meerekent, hebben jullie sinds 2017 geen enkel origineel idee meer gehad." Ook CineramaFilm stelt vraagtekens: ,,Moet Home Alone echt een reboot krijgen? Of is dit een teken dat de studio geen ideeën meer heeft en zich daarom vasthoudt aan oude successen?”