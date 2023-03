FC Barcelona speelt El Clásico met ‘motomami’-logo op de shirts, wat betekent dat?

Met video Jeroen Rietbergen geschokt door vervolging: ‘Onbegrij­pe­lijk’

Jeroen Rietbergen is geschokt dat hij wordt vervolgd voor verkrachting in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland. Dat laat hij via zijn advocaat Peter Plasman weten. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting.’