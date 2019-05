Feest voor dochtertje Chantal Bles: schoon en gezond verklaard

,,Een speciale dag, Jada is schoon en gezond. We zijn de gelukkigste ouders ter wereld”, schreef de styliste gisteravond op Instagram. ,,Er zijn geen woorden te vinden om het gevoel te omschrijven wat wij vandaag hebben gevoeld. Van angsten, hoop naar intens gelukkig! Wat zijn wij geweldig bijgestaan door alle specialisten en vrijwilligers in het Prinses Máxima Centrum. Een hart voor alle andere lieve ouders en families die in een soort gelijke situatie zitten. Houd hoop en houd vol.”

Robert voegt daar aan toe: ,,Jada kan eindelijk echt van haar leven gaan genieten!” Op het filmpje dat ze erbij plaatsen, is te zien dat Jada kaarsjes op een taart uitblaast. Ook staat er kinderchampagne klaar.

Echo's en scans

In februari werd Jada al genezen verklaard, maar ze blijft onder strenge controle. ,,We denken tegelijkertijd aan de aankomende jaren waarin er iedere drie maanden echo’s en scans zullen volgen om te kijken of de kanker ook wegblijft’’, lieten haar ouders toen weten.

Vorig jaar werd bij Jada een grote niertumor gevonden. Die werd, samen met uitzaaiingen, afgelopen juni verwijderd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Jada onderging daarna chemotherapie om de uitzaaiingen te bestrijden; de laatste behandeling vond in januari van dit jaar plaats.