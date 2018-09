Felicitaties voor powerhouse 'Glennie' stromen binnen

Een instagramfilmpje waarin de Amsterdamse powerhousevocaliste haar fans bedankt, is in drie uur tijd 30.000 keer bekeken. In de video laat Glennis, gekleed in haar roze sweater, onder andere weten blij te zijn dat haar zoon Anthony (10) naar Los Angeles komt.

Kippenvel

De Friese zanger Tim Douwsma, die ook in Los Angeles verblijft, vindt Glennis een 'topper'. ,,Vieren moeten we dit!'', laat hij via Instagram weten. Ook Daniëlle Oerlemans, die in Hollywood een villa bezit, reageert. ,,Yeahhhh!'', roept ze uit. Talkies-hoofdredacteur Kristina Bozilovic laat weten: ,,Whoop whoop! Ofcourse, it's on!'' Glennis' soulvriendinnen Edsilia Rombley en Candy Dulfer kunnen hun enthousiasme niet in woorden uitdrukken. ,,Yeah!! My girl in de finale!'', aldus Edsilia. Candy: ,,Goed gedaan, Glennie. Mooi nummer ook.'' Choreograaf Dan Karaty steunt Glennis met een 'keep on going'.