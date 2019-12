Felicity Jones (36) zwanger van eerste kind

De 36-jarige actrice en de 43-jarige regisseur zijn sinds 2015 samen. Twee jaar later werd Jones gespot met een verlovingsring. Het stel trouwde in de zomer van 2018 op een kasteel in het Britse Oxfordshire. Onder meer Felicity's The Theory Of Everything-collega Eddie Redmayne en Tom Hanks, met wie de actrice te zien was in Inferno, zouden aanwezig zijn geweest op de bruiloft.