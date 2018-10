Felix Meurders heeft een groot probleem

Weet je wat het is met Felix Meurders? Hij is een uitstekende radiopresentator, scherp van geest, ad rem, charmant, grappig, hij weet veel en hij heeft een prettige, melodieuze, muzikale stem. Hij hoort bij Spijkers Met Koppen als Yvon Jaspers bij ForFarmers. Er zijn weinig radioduo's die zo op elkaar ingespeeld zijn als Dolf Jansen en hij.



Hij is echt, dat vindt iedereen bij BNNVARA, de ideale presentator, het programma is op zijn lijf geschreven. Hij zit daar in het Utrechtse café Florin elke zaterdag weer als een vis in het water radio te maken, daar zijn ze het werkelijk allemaal over eens.



Maar hij heeft wel een probleem, Meurders, een groot probleem. Hij is 72. Tweeënzeventig. Niet dat hij dementeert, wardoor hij geen idee meer heeft wie hij aan het interviewen is, hij heeft ook geen Parkinson, waardoor hij met een bibberig stemmetje praat, hij is niet doof, waardoor hij zijn gasten niet verstaat, maar hij is wel tweeënzeventig.



Nogmaals, hij is goed onderlegd, hij heeft veel historische kennis, dat komt uitstekend te pas als hij politici interviewt, hij weet intussen heel goed hoe de hazen lopen in Den Haag, maar ja, tweeënzeventig. Dat zou geen probleem hoeven te zijn als hij het niet was, maar hij is het wel. En weet je wat het is met mensen van tweeënzeventig, die trekken leeftijdgenoten aan en daar is Radio 2 niet voor. Men kan ze natuurlijk niet verbieden om te luisteren, maar ze horen eigenlijk niet thuis op Radio 2. Dat is het station voor 30-54-jarigen.