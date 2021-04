Ferry Doedens: ‘Ik vraag me af of Only Fans echt is wat ik wil’

Acteur Ferry Doedens kwam vorig jaar herhaaldelijk in het nieuws. Hij werd op non-actief gezet door Endemol Shine, omdat hij de coronaregels niet naleefde, verliet definitief Goede Tijden, Slechte tijden, en er was nog het nieuwtje dat hij pikante beelden van zichzelf deelde op de 18+-website Only Fans.



Inmiddels is de zanger weer in rustiger vaarwater terecht gekomen, maar het effect van zijn aanwezigheid op het platform heeft hij destijds enigszins onderschat. ,,Toen ik net een account had aangemaakt op Only Fans, wist ik eigenlijk al dat mensen me konden gaan herkennen. En dat gebeurde, want ik kreeg al snel dreigende berichtjes: ‘We gaan dit lekken naar de pers’. Op dat moment heb ik mijn naam nog snel veranderd in Ferdinand Diego, maar toen was het hek al van de dam.”



En dus koos Ferry ervoor om open kaart te spelen met de buitenwereld. In gesprek met deze site gaf hij aan dat hij méér is dan de Ferry Doedens op Only Fans en ook bij Jinek deed hij zijn verhaal. Nu, vier maanden later, onthult de acteur dat hij sterke twijfels heeft of de website wel echt iets voor hem is. ,,Ik vraag me ook af of dit echt is wat ik wil. Ik ben een persoon op Only Fans, maar ik ben ook nog gewoon Ferry die acteert en zingt. Kunnen die twee werelden naast elkaar bestaan?” Bovendien brengt Only Fans ook een bepaalde druk met zich mee, stelt Doedens. Daar heeft hij inmiddels wel lol in gekregen. ,,Ik zie het zelf vooral als creatief ondernemen, want je moet steeds iets nieuws verzinnen om je fans tevreden te houden.”