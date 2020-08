Ferry Doedens verlaat definitief GTST

Volgens EndemolShine is er ‘de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had’. EndemolShine en RTL hebben daarom samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen. ‘Ferry draait nog tot eind november, zodat de makers het verhaal van Lucas Sanders tot een mooi einde kunnen brengen.’ De rol van Lucas Sanders wordt niet opnieuw gecast. ‘We zijn Ferry Doedens dankbaar voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft neergezet’, besluit de woordvoerster.

Verdriet

Doedens laat op Instagram weten verdriet te hebben van het besluit dat is genomen, maar trekt ook zelf het boetekleed aan. ‘De situatie rondom corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest’, schrijft de acteur.