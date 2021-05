Festival Defqon.1 duurt volgend jaar vier dagen

André koopt apparte­ment van 8 ton in chique wijk, Sarah trekt bij hem in

8:05 André Hazes gaat samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen. De zanger heeft een appartement gekocht in de chique Rotterdamse wijk Hillegersberg, naar verluidt voor 815.000 euro. Het huis is slechts enkele kilometers verwijderd van de villa waar zijn ex Monique Westenberg is blijven wonen met hun zoontje André (4).