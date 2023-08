Festivalweekend: wat weet jij van Lowlands?

met video Qmusic-dj Kai Merckx maakte zomerhit met behulp van AI: ‘Hij mag helaas niet elk uur op de playlist hier’

Qmusic-dj Kai Merckx verraste zijn luisteraars met een zomerhit die hij maakte met behulp van artificiële intelligentie (AI). Hij riep in zijn radioshow op om onderwerpen in te sturen voor de ultieme tune van de zomer. Met resultaat met Wat zijn we lekker weg is hij hard op weg inderdaad een hit te scoren. Wat hij kan, kunnen wij ook. Dus eenmalig lieten wij een AI-robot de vragen verzinnen voor dit interview met de 32-jarige radiomaker.