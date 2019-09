Fidan Ekiz bevestigt: Ik ben gevraagd Eva Jinek op te volgen

UPDATEFidan Ekiz is in gesprek om talkshowhost Eva Jinek bij de KRO-NCRV op te volgen. Dat heeft de presentatrice vandaag verklapt aan Wilfred Genee in de radio-uitzending van Veronica Inside.

,,Ik voel me echt vereerd. Dit is echt de Champions League. Ik heb zeker interesse”, zegt Ekiz over de mogelijkheid om naast Jeroen Pauw een nieuwe latenighttalkshow te gaan presenteren. ,,Ik presenteer nu ook De Nieuwe Maan, dat doe ik omdat ik het leuk vind om te presenteren. Maar ik ben niet de enige waarmee wordt gepraat en ik kan verder niks zeggen.”

Er is nog niets zeker, maar mocht Ekiz de opvolgster van Jinek worden, dan weet ze al wel waar ze haar talkshow wil gaan maken. ,,Als het gaat gebeuren, dan wil ik het naar Rotterdam halen. Hoe geweldig zou dat zijn?”

Verschillende partijen

Eerder vanochtend zei Goedemorgen Nederland-presentatrice Welmoed Sijtsma al dat Ekiz gevraagd is om Jinek op te volgen. ,,Wij hebben gehoord dat ze met verschillende partijen in gesprek is”, reageerde Sijtsma toen de naam van Ekiz werd genoemd tijdens een discussie over de opvolging van Jinek.



De namen van Dionne Stax, Margriet van der Linden en Nadia Moussaid klonken veelvuldig als potentiële nieuwe host sinds Jinek vorige week haar vertrek naar RTL aankondigde. Televisierecensent Angela de Jong schoof maandag in haar column Fidan Ekiz naar voren.

Reuring

Ekiz begon haar carrière bij het Rotterdams Dagblad en is nu columnist bij het AD Rotterdams Dagblad. Nadat ze als correspondent in Turkije had gewerkt, maakte ze meerdere documentaires en sinds een jaar presenteert ze het praatprogramma De Nieuwe Maan. De journaliste was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

In gesprek met de Volkskrant vorig jaar, over haar nieuwe baan als talkshowpresentatrice, zei ze: ,,Ik wil liever reuring en verandering, ik wil nooit in een sleur terechtkomen. Ik moet nieuwe dingen doen, anders ga ik dood van saaiheid. Als ik word gevraagd voor iets waarvoor ik niet echt heb getraind, zoals De Nieuwe Maan, denk ik: wat zou iemand als Oriana Fallaci (haar grote voorbeeld, red.) zeggen? Just go for it, lak aan iedereen.”