Fidan Ekiz over vertrek De Vooravond: ‘Nog steeds m’n vinger niet achter de waarheid’

Fidan Ekiz voelde de bui al hangen toen ze werd gebeld door de leiding van BNNVara over De Vooravond , het programma dat ze presenteerde met Renze Klamer, maar waar de twee in juni per direct vanaf werden gehaald. ,,Ik heb nog steeds m’n vinger niet achter de waarheid, wat daar precies is gebeurd en wie dit heeft gewild”, vertelde Ekiz vanavond in de talkshow HLF8 .

Het was groot nieuws in juni: Fidan Ekiz en Renze Klamer moesten per direct stoppen met het presenteren van De Vooravond. Volgens directeur Content BNNVara Gert-Jan Hox miste het programma de ‘urgentie die we zoeken’. Zowel Ekiz als Klamer stonden perplex en zagen hun abrupte vertrek niet aankomen. Waar Klamer zich op Twitter woedend uitsprak over de situatie, hield Ekiz zich wat meer op de vlakte.



Vanavond deed zij voor het eerst haar verhaal, aan tafel bij Johnny de Mol. Daar vertelde ze hoe ze destijds een telefoontje kreeg van de BNNVara-directeur, dat echt niet kon wachten, ondanks dat Klamer in het buitenland was. ,,Toen wist ik het eigenlijk al wel”, zegt Ekiz, die dacht dat het te maken had met nieuws dat kon uitlekken. ,,En zo ging het ook. De volgende dag kwam het persbericht uit. Renze hoorde het last minute. Die was ook woedend, dat hebben we allemaal meegekregen via Twitter.”

Tijdens het belangrijke gesprek, werd het woord ‘urgent’ volgens Ekiz niet genoemd. ,,Er werd niet gelijk de waarheid verteld. Ik heb nog steeds m’n vinger niet achter de waarheid, wat daar precies is gebeurd en wie in eerste instantie dit heeft gewild, want de NPO wijst een beetje naar BNNVara en andersom.” Ekiz gokt dat het te maken heeft met het tijdslot: daar moet één omroep komen. ,,Ja, en blijkbaar hebben ze toen gedacht: we moeten onze beste mensen inzetten. En dat zijn zij niet. Dat is een beetje hoe het werd gebracht bij mij.”

Pijnlijk

Ekiz kreeg dat echter niet tijdens het gesprek te horen, ze moest zélf ondervinden hoe de vork in de steel zat. ,,Wat ik te horen kreeg was vooral dat bepaalde dingen niet goed waren. En het pijnlijke was, dat de punten die werden benoemd, die had ik zélf op tafel gelegd bij de evaluatie. Dit moet anders, dat moet anders (..) Er waren een aantal dingen die ik scherper wilde.”



Achteraf baalt Ekiz dat ze die punten zelf naar voren heeft geschoven, legt ze aan De Mol uit. ,,Ik had wel het gevoel dat die punten tegen ons werden gebruikt.” Bovendien speelde er nog een situatie mee in de keuze om Ekiz aan de kant te zetten, denkt ze: ,,Mijn opvattingen en uitspraken. Dat hoor je van alle kanten, van collega’s, in de wandelgangen.” En dat terwijl Ekiz ervan overtuigd was dat BNNVara voor vrijheid stond. ,,Maar ja, dat geldt blijkbaar niet voor alles.”

Zo werd ze op de vingers getikt door haar uitspraken over Geert Wilders en Omroep Zwart. Over laatstgenoemde zei Ekiz bijvoorbeeld: ,,Als het Omroep Blank had geheten, hadden we ook allemaal gezegd ‘wat is dit nou’ en ‘dat is allemaal heel racistisch’.” Ekiz besloot zich na die gesprekken niet anders op te stellen, maar voelde zich wel ‘afgestompt’.

Slachtoffer

Dat Ekiz nu pas voor het eerst openhartig praat over die periode, heeft vooral te maken met alle mensen die meeleefden met de situatie. Ze stelt dat de reacties hartverwarmend waren. ,,Dat hebben de verantwoordelijken echt wel gevoeld. Dan heeft het geen zin meer om daar in te wroeten.” Een slachtoffer voelt Ekiz zich absoluut niet. ,,Ik ga allemaal leuke dingen doen en daar ben ik heel blij mee”, verwijzend naar haar televisie- en radiowerk voor WNL.

Met Op1 gaat Fidan Ekiz niet alleen op televisie aan de slag voor WNL, de Rotterdamse krijgt in het nieuwe jaar ook een radioprogramma op zaterdag. Dat gaat zij samen met Wieger Hemmer presenteren tussen vijf en zeven uur. Het nieuwe programma gaat In de Kantine heten. Het programma komt in de plaats van WNL Op Zaterdag (van Margreet Spijker) en Opiniemakers (van Hemmer). Overigens is Fidan Ekiz ook bezig aan een televisiedocumentaire over Cancel Culture en framing.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: