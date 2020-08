Fidan en Renze volgen Matthijs op: ‘We gaan proberen een afspiegeling van Nederland te laten zien’

‘Ja’ zeggen

Ekiz: ,,Over big shoes to fill gesproken: toen Eva Jinek bekendmaakte over te stappen naar RTL, werd ik gevraagd om samen met Tijs van den Brink al een maand later de latenighttalkshow op NPO 1 over te nemen. Dagelijks! Dat vond ik véél te snel gaan allemaal. Toen Op1 met wisselende duo’s begon, zat ik er wekelijks te presenteren naast Jeroen Pauw. Van hem heb ik zó veel geleerd. Bij de camera kan ik soms wat verkramptheid voelen. Ik hoorde vaak terug: we zien daar niet de Fidan die we zagen als tafeldame bij DWDD of kennen als columnist en documentairemaker. Jeroen stelde me steeds meer op mijn gemak. Dan nog, het was frustrerend steeds een week te moeten wachten. Alsof ik telkens examen moest doen en geen fouten mocht maken. Toen kwam dít voorbij, hoorde ik Renzes naam vallen en riep ik meteen: ‘Oh, maar dan doe ik het wel!’”