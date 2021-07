Fien Vermeulen: Verzekeraar vraagt me om een doktersverklaring dat ik in leven blijf

Vermeulen doet haar relaas nadat ze een mail kreeg van een verzekeraar naar aanleiding van haar aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering. ,,Cru. Terwijl ik mijn mail open, hoor ik de Bee Gees met Stayin’ Alive op de radio. Ik had mijn overlijdensrisicoverzekering aangevraagd, om alles maar zo goed mogelijk te regelen voor later. In de mail eigenlijk het verzoek of ik mijn arts wil vragen ervoor te tekenen dat ik ook daadwerkelijk alive zal blijven de komende tijd.”

Dat die mail zou komen, wist ze al. Ze blikt terug op de ervaring van een vriendin van haar uit de kankerjongerengroep waarin ze zat toen ze zelf op haar 21ste werd behandeld voor lymfekliekanker. ,,Donja kreeg eerder al een nog veel hardere klap in haar gezicht. Don heeft nog een hersentumor, ze konden het laatste stukje niet weghalen want dat zit op een zeer lastige plek. Ze is al wel acht jaar stabiel. Toen Don een huis kocht met haar vriend, zou de normale premie voor de overlijdensrisicoverzekering 4,32 euro per maand zijn. Don kreeg een voorstel voor 80 euro per maand voor de eerste drie jaar, plus eenmalige aansluitkosten van 800 euro.’’

Quote Wij snappen ook wel dat het een lastige kwestie is voor verzeke­raars. Maar die woorden

De premie zou nooit meer lager worden, schrijft Vermeulen. ,,De mail was misselijkmakend: ,,Als jij over drie jaar een nieuwe aanvraag doet, ben je in ieder geval weer drie jaar ouder geworden wat automatisch een hogere premie betekent en wie garandeert jou dat er in die drie jaar niets met je gezondheid gebeurt….?” Woedend was ik. Natuurlijk kon de mevrouw er zelf niks aan doen dat regels, regels zijn. Wij snappen ook wel dat het een lastige kwestie is voor verzekeraars. Maar die woorden. Ik wilde die vrouw persoonlijk bellen. Tegen haar schreeuwen dat het niet kon wat ze deed. Er waren zoveel andere woorden die ze had kunnen kiezen.’’

Het steekt de nieuwslezeres nog altijd dat jonge (ex-)kankerpatiënten zo worden behandeld. ,,Blijkbaar is beter worden niet genoeg. Blijf je voor altijd niet alleen aan jezelf te moeten bewijzen dat je ‘beter’ bent, maar ook aan instanties die je zouden moeten helpen. Er krijgen zoveel mensen kanker. Kunnen we dan met zijn allen echt geen betere oplossing verzinnen?', vraagt Vermeulen zich af. ‘In een wereld die je zo graag beter wil zien, blijf jij altijd een patiënt. De Kankerclub. Niemand wil erbij horen, maar zodra je erin zit is het een lidmaatschap voor het leven.’’

Vermeulen bracht vorig jaar het boek Het regent zonnestralen uit over haar ervaringen.

