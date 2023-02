Fijne popliedjes, maar met Trustfall blijft P!nk wel aan de veilige kant

P!nk - Trustfall Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (pop)



Het mag her en der muzikaal wat spannender worden, maar met Trustfall heeft P!nk andermaal een kwalitatief hoogwaardig popalbum achter haar naam. Het negende in de rij die in 2000 begon met Can't take me home. Er zit genoeg variatie in de dertien liedjes, die van aanstekelijke danceliedjes naar ingetogen ballades schieten.

Spannend

P!nk (Alecia Moore, 43) opereert wel voornamelijk aan de veilige, bekende kant. Echt spannend of onvergetelijk wordt het daardoor nergens. Toch staan er verdraaid goede popliedjes op het album. Last call pakt met zijn hitwaardige refrein het best uit, P!nk is er voelbaar in haar element.

De zangeres, bij de komende editie van Pinkpop een van de headliners, is het inmiddels aan haar stand verplicht te komen met hitmateriaal. Dat zit wel goed op Trustfall, waar ook Runaway, single Never gonna not dance again en Hate Me (typisch P!nk-geluid) allemaal zo hoog de hitlijsten in kunnen.

Wanhoop

Bij de ballads klinkt ze het puurst op Our Song, dat gaat over een verloren liefde. De kracht in haar stem wordt goed benut en als luisteraar voel je pijn, woede en zelfs een vleugje wanhoop doorklinken.

Zo doet luisteren naar het fijn geproduceerde Trustfall nu al verlangen naar Pinkpop, maar ergens vraag je je toch ook af wat P!nk met al haar talent nog meer had kunnen doen.

