Film Black Panther brengt meer dan een miljard op

De actiefilm van Marvel met een donkere held in de hoofdrol zette de afgelopen weken meerdere records neer. Zo werd Black Panther de best presterende actieheldenfilm ooit. In Nederland bracht de film in drie weken tijd bijna 5,5 miljoen euro op.



Black Panther is al de vijfde Marvel-titel die meer dan een miljard dollar oplevert. Eerder waren ook The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3 en Captain America: Civil War al Marvel-kaskrakers.



De film vertelt over T'Challa (gespeeld door Chadwick Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon, een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen. De superheldenfilm is gemaakt door regisseur Ryan Coogler.