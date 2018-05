Film Gilliam mag worden vertoond in Cannes

,,We zijn blij om te kunnen melden dat Terry Gilliam en zijn film The Man Who Killed Don Quixote er bij zijn op het filmfestival van Cannes op 19 mei", meldt het officiële Twitteraccount van de film. ,,De rechter zei JA."



De film, geregisseerd door voormalig Monty Python-lid Gilliam, is de afsluiter in Cannes. De film is al lange tijd het onderwerp van een juridisch conflict. De zaak werd gestart door producer Paulo Branco die stelde dat hij de eigenaar is van de rechten. Hij claimde dat zonder zijn toestemming de film niet zou mogen vertoond. De rechter heeft daar nu een stokje voor gestoken.



The Man Who Killed Don Quixote is de langverwachte film van Gilliam, die 25 jaar met het project bezig was. Adam Driver speelt in de film een reclameman in de 21e eeuw die per ongeluk wordt aangezien voor Sancho Panza, het hulpje van de zeventiende-eeuwse held Don Quixote.