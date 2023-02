Film La La Land wordt musical op Broadway

Producent Marc Platt, die meewerkte aan de film uit 2016, is ook bij de musical betrokken. ,,We hebben een team van wereldklasse samengesteld om een musical te creëren die de miljoenen huidige fans van La La Land in vervoering zal brengen en een heel nieuw publiek zal laten kennismaken met de film”, laat hij weten.

Dat team bestaat onder anderen uit regisseur Bartlett Sher, die eerder toneelstukken als To Kill a Mockingbird en Fiddler on the Roof regisseerde. De muziek in de musical is wederom van de handen van Justin Hurwitz. De acteurs zijn nog niet bekendgemaakt. Ook de datum van de première is nog niet gemeld.

La La Land, met in de hoofdrollen Emma Stone en Ryan Gosling, gaat over een vrouw die droomt van een acteercarrière en een jazzpianist die graag een eigen club wil openen. Ze ontmoeten elkaar, worden verliefd en helpen elkaar hun dromen te verwezenlijken, maar dat brengt ook moeilijkheden met zich mee. De film won meerdere Oscars.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: