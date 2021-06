Film over de moord op Black Panther-voorman: ‘Hoop dat iedereen zich eens inleest in deze geschiedenis’

Jarig dochtertje (7) Jennifer Ewbank met traumaheli en schedel­breuk afgevoerd na trap van pony

16 juni Het zevende verjaardagsfeestje van de dochter van Jennifer Ewbank is uitgelopen op een drama. Het meisje had een ‘sprookjesfeest’ moeten beleven, maar kreeg volgens haar moeder een trap van een pony en liep een schedelbreuk op. Na een zware tijd in het ziekenhuis maakt Emily het inmiddels goed, maar de zangeres herbeleeft de ‘nachtmerrie’ vrijwel continu. ‘We voelden de grond steeds verder wegzakken.’