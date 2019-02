Film over Harry en Meghan krijgt vervolg

In de tweede film staat het eerste jaar van het huwelijk van de hertog en hertogin van Sussex centraal. Lifetime belooft een verhaal over ‘de onbekende geneugten en uitdagingen van het leven binnen de koninklijke familie’. ,,Naast het combineren van hun families en culturen worden Harry en Meghans kernwaarden op de proef gesteld terwijl ze proberen de balans te vinden tussen het in ere houden van de koninklijke tradities en trouw blijven aan hun overtuigingen”, omschrijft het netwerk de nieuwe film.

De hoofdrolspelers uit A Royal Romance keren niet terug. Harry wordt dit keer vertolkt door acteur Charlie Field, die eerder in onder meer Poldark en Genius speelde. Actrice Tiffany Marie Smith, bekend van Supernatural en Jane the Virgin, kruipt in de huid van Meghan. De opnamen voor Becoming Royal gaan later deze maand van start in Vancouver.