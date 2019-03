Filmbaas en Spielberg-mentor Sheinberg overleden

Sheinberg vroeg Spielberg in 1968, na het zien van zijn studentenfilmpje Amblin, om bij Universal te komen werken. In eerste instantie maakte Spielberg televisieshows voor Universal. Maar al snel groeide de regisseur door naar speelfilms en debuteerde hij in 1971 met zijn thriller Duel, over een automobilist die werd achtervolgd door een vrachtwagen.



De samenwerking van het tweetal hield tientallen jaren stand. Onder leiding van Sheinberg maakte Spielberg bij Universal zijn grootste hits, zoals Jaws (1975), ET (1982), Jurassic Park (1993) en Schindler's List (1993).



Sheinberg was ook degene die in het kielzog van Spielberg andere jonge talenten binnenhaalde, zoals Robert Zemeckis die in de jaren tachtig de iconische Back to the Future-trilogie maakte (1985-1990). Sheinberg was getrouwd met actrice Lorraine Gary, die in de Jaws-films de rol van Ellen Brody speelt. Zij waren al meer dan zestig jaar samen.