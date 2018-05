Filmfestival Cannes: Afzien naast de rode loper

Hoogerhuis stond op een strategische plaats met goed zicht op de passerende sterren. ,,Brad was in zijn eentje al het festivalpaleis ingegaan, toen Angelina op de trap verscheen. Op laatste moment ging hij toch naar buiten om haar te begeleiden. Vlak voor mijn neus. Ik schoot pijlsnel mijn foto's. Vanuit een ooghoek zag ik mijn collega's aanstormen. Ik zocht dekking, liet een grote telelens staan, die natuurlijk werd beschadigd, terwijl ik zelf een blessure aan mijn been opliep. Maar ik hád die foto.''



Het wapenfeit is een van de anekdotes die Hoogerhuis na ruim twintig jaar Cannes uit zijn mouw schudt. Zo langzamerhand is hij een veteraan in het gilde persfotografen van het Zuid-Franse festival, het meest prestigieuze filmevenement ter wereld.



Zijn vuurdoop in deze hectische glamourwereld vergeet hij nooit. ,,Ik dacht slim te zijn en koos voor een goedkoop hotel. Maar dat bleek buiten Cannes te liggen. Geen busverbinding, dus elke keer een taxi naar de boulevard. Een heel kostbare kwestie. Ook had ik in het eerste jaar geen accreditatie voor de rode loper. Uiteindelijk kreeg ik na lang aandringen een kaart, maar ik stond vrijwel achteraan in de vierde rij, met alle collega's voor mijn neus. Ik kon bijna niets fotograferen vanuit die positie. Later nam ik een trapje mee, wat eigenlijk verboden is. Maar ik had het laten bekleden in dezelfde kleur als de rode loper, zodat het niet opviel.''