Filmlegende Gina Lollobrigida (95) wil de Italiaanse politiek in en stelt zich kandidaat als senator

Oud-Hollywoodster Gina Lollobrigida (95) heeft de ambitie de Italiaanse politiek in te gaan. Ze wil zich kandidaat stellen als senator bij de vervroegde verkiezingen van volgende maand. Dat maakte het sekssymbool van de jaren 50 en 60 bekend in de krant Corriere della serra . Lollobrigida stelt genoeg te hebben van ruziënde politici die ‘nooit ter zake komen’.

De filmlegende staat op de lijst van Italia Sovrana e Popolare, een samenwerking van een communistische partij en een paar andere linkse splinterpartijen. De partij hekelt onder meer het sturen van wapens naar Oekraïne en zet zich af tegen de gang van zaken in Italië.

Lees ook PREMIUM Ooit net zo bekend als Marilyn Monroe, maar nu is James Dean vergeten

Lollobrigida, die ooit met Frank Sinatra en Humphrey Bogart samenwerkte en in 2018 nog een ster op de Hollywood Walk of Fame kreeg, zegt zich in te willen zetten voor het Italiaanse volk, zodat ze uiteindelijk ‘zelf kunnen beslissen over zaken als gezondheid en gerechtigheid’. ,,Italië is er slecht aan toe, ik wil iets goeds en positiefs doen”, aldus de oud-actrice.

Ondanks haar leeftijd - ze werd onlangs 95 jaar - heeft ze nog genoeg energie in haar lijf. ,,Die gebruik ik voor belangrijke dingen, en vooral voor mijn land.”

Zonder succes

Het is overigens niet de eerste keer dat Lollobrigida een poging doet de politiek in te gaan. In 1999 deed ze bijvoorbeeld mee aan de Europese parlementsverkiezingen als kandidaat voor de Democratische Partij. Dat was echter zonder succes.

De oud-Hollywoodster werd in de jaren 50 en 60 gezien als de Europese tegenhanger van Marilyn Monroe en lange tijd bestempeld als ‘sekssymbool’. Ze is vooral bekend van haar opwachting in de films De klokkenluider van Notre Dame en Solomon en Sheba.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: