Filmpje Juice Wrld in vliegtuig voor overlijden opgedoken

,,Dit was Juice Wrld in het vliegtuig naar Chicago. Hij ziet er zo vrolijk en gelukkig uit,” schrijft YouTuber DJ Akademiks. De 21-jarige rapper, wiens eigenlijke naam Jarad A. Higgins is, is samen met een aantal vrienden te zien in het toestel.

De rapper, die afgelopen zomer optrad op festival Lowlands, was net geland vanuit Californië toen hij op het vliegveld onwel werd. Hij werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed later in het ziekenhuis . De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend, wel zou er bloed uit de mond van de rapper zijn gekomen. Vandaag wordt mogelijk meer bekend nadat er autopsie heeft plaatsgevonden.

Juice Wrld brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams, dat ook in Nederland een bescheiden hit was. De rapper heeft twee studio-albums uitgebracht. In een van zijn nummers rapt hij over zijn vorig jaar doodgeschoten collega-rapper XXXTentacion (20). Die teksten komen nu profetisch over, schrijven Amerikaanse media: ‘What’s the 27 club? We ain’t making it past 21.’(Wat is de club van 27? We worden niet ouder dan 21).