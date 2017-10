Filmproducent Weinstein op non-actief na seksuele intimidatie

Hollywoodproducent Harvey Weinstein heeft zijn functie bij filmmaatschappij Weinstein Company tijdelijk neergelegd. Dat meldt The New York Times. Weinstein deed dat nadat diezelfde krant deze week naar buiten bracht dat de beroemde producent vrouwelijke medewerkers jarenlang lastig viel.

De filmmaatschappij heeft vrijdag bekend gemaakt de beschuldigingen hoog op te nemen, er wordt een externe advocaat ingehuurd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de gedragingen van Weinstein. Zijn broer Bob zou de leiding over het bedrijf overnemen, aldus Amerikaanse media.

De producer heeft vrijdag excuses gemaakt voor de vele gevallen van seksueel ongewenst gedrag die hij gedurende dertig jaar zou hebben begaan. Harvey Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films en Oscarwinnaars, zoals The King's Speech, Pulp Fiction, Shakespeare in Love en Good Will Hunting.

Judd en McGowan

In het artikel van The New York Times spreken meerdere vrouwen over de handtastelijkheid van Weinstein. De producent betaalde aan acht vrouwen een financiële vergoeding om de zaken onder de pet te houden. Eén van hen is actrice Rose McGowan.

Ook actrice Ashley Judd spreekt openlijk over haar ervaring met Weinstein en zijn ongewenste intimiteiten. Hij vroeg de actrice of zij naar hem wilde kijken terwijl hij zich zou douchen. Weinstein viel niet alleen actrices lastig: ook medewerkers van zijn bedrijf en modellen moesten het ontgelden. Zij werden uitgenodigd in een door Weinstein gehuurde hotelkamer, onder het mom van een werkbespreking. Daar probeerde hij hen over te halen tot massages en seksuele handelingen.