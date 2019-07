Filmreünie Ben Affleck en Matt Damon

De twee acteurs kennen elkaar al van kinds af aan. Ze schreven als jonge twintigers het scenario voor Good Will Hunting. Die film kwam uiteindelijk in 1997 uit en leverde hen de Oscar voor beste script op. Matt en Ben waren beide ook te zien in de film, net als Robin Williams, die een Academy Award won voor zijn rol als therapeut. De jeugdvrienden speelden na Good Will Hunting opnieuw samen in onder meer Dogma en Jersey Girl. Ze zijn later dit jaar te zien in de reboot van Jay and Silent Bob.