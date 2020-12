Films Bumperkleef en De Kuthoer zijn volgend jaar te zien in Amerikaanse bioscopen

Simon Cowell overweegt miljoenen schade­claim tegen e-bikebe­drijf

13 december Simon Cowell is niet te spreken over het bedrijf Swind, dat e-bikes maakt. De presentator, die in augustus zijn rug gebroken heeft na een val van zo'n elektrische fiets, overweegt het bedrijf aan te klagen, zegt een klokkenluider werkzaam bij Swind tegen Britse media.