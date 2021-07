Filmtitel aangepast na woedende reactie broer Mac Miller

Componist Louis Andriessen (82) overleden

1 juli De componist Louis Andriessen is vandaag overleden. Dat heeft zijn echtgenote bevestigd aan het ANP, na een bericht in de Volkskrant. Hij is 82 jaar geworden. Hij overleed in Weesp, waar hij in een gemeenschap woonde voor mensen met dementie. Hij improviseerde daar nog veel op de piano, maar zijn laatste compositie dateert van 2019. Dat is May, voor koor en orkest, op fragmenten uit het gedicht Mei van Herman Gorter. Het Orkest van de Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam voerden het uit.