Filosofische Yolanthe met de billen bloot op Ibiza

Nadat Yolanthe de zwartwitfoto vanavond op Instagram zette, werd ze vrijwel direct overspoeld met positieve reacties. Niet alleen krijgt ze alle lof en eer toegezwaaid voor haar deels pikante verschijning, maar ook vanwege het diepzinnige, welhaast filosofische fotobijschrift: It’s not what you do, It’s how you do it. It’s not what you see, it’s how you look at it. It’s not how your life is, it’s how you live it. Oftewel, vrij vertaald: Het gaat niet om wat je doet, maar om hoe je het doet. En het is niet wat je ziet, maar hoe je ergens tegenaan kijkt en het draait er niet om hoe je leven is, maar hoe je het leeft. Mooi, vindt menigeen.