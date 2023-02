Finale Op zoek naar... Danny en Sandy niet terug te kijken, fans teleurgesteld

Avrotros laat via Instagram weten dat de mediawet roet in het eten gooit. ‘Na vrijdagavond zijn de winnaars niet langer kandidaten in het programma, maar Danny en Sandy in de musical Grease . Om deze activiteiten gescheiden te houden, is mediawettelijk bepaald dat het programma niet terug te kijken is’, luidt de mededeling.

Dominique de Bont, Magtel de Laat en Danique Graanoogst zijn in de race om Sandy te worden. Zij zingen I’m the greatest star (uit Funny Girl), Never Enough (uit The Greatest Showman) en She used to be mine (uit Waitress). Tristan van der Lingen, Paul Morris of Victor Lammertijn wordt Danny. Zij zingen I’m alive (uit Next to normal), Gethsemane (uit Jesus Christ Superstar) en Vriend als ik uit Aladdin.