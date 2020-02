Finkers over film in DWDD: ‘Ik dacht aan mijn dementerende moeder’

Het was misschien wel de meest opmerkelijke anekdote die Herman Finkers vrijdagavond deelde met de televisiekijkers: over zijn dementerende moeder.

In het tv-programma De Wereld Draait Door schoven Finkers, actrice Johanna ter Steege en regisseur Johan Nijenhuis even aan om reclame te maken voor hun speelfilm De Beentjes van Sint-Hildegard, die 13 februari in première gaat.

Slabbetje

Er werd al veel van de inhoud prijsgegeven. Zoals de scènes waaruit blijkt dat Jan Sanderink (Herman Finkers) verschijnselen van beginnende dementie vertoont. „Daarvoor heb ik mij laten inspireren door mijn moeder, die Alzheimer had en in een verpleeghuis woonde. Ze droeg altijd een slabbetje en daar overheen een jakje”, vertelde Finkers.

Hij kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking dat een huwelijk dat zich in de derde levensfase bevindt, zonder thuiswonende kinderen en met pensioen in zicht, een vorm van begeleid wonen is. Presentator Matthijs van Nieuwkerk vergeleek de film zelfs met werk van Woody Allen, specialist in relatieperikelen.

Twentse taal

De film gaat over een uitgeblust echtpaar en geheel Twents gesproken en Nederlands ondertiteld. Johanna ter Steege noemde het Twents een poëtische taal. Minstens zo lyrisch was zij over de ‘schuddende billetjes van Herman in een grijze onderbroek’.