First Dates-afspraakje Pascalle en Clint zorgt voor hilariteit bij kijkers

De 22-jarige retail-medewerkster Pascalle heeft maar al te goed voor ogen waar een man aan moet voldoen. Ze schoof tijdens de eerste date niet onder stoelen of banken dat ze ervan houdt om verwend te worden. Zo heeft ze het liefst dat een man 'effe een bakkie koffie' voor haar maakt als zij vroeg uit bed moet om te werken. Ook als hij nog uren kan blijven liggen. Tot grote ergernis van de 25-jarige Clint. ,,Je mankeert toch niets aan je handen, of wel?", sneerde hij. Voor het oog van de camera, waar Pascalle niet bij is: ,,Sorry, dat vind ik echt divagedrag. Daar kan ik niet tegen."



Toen het onderwerp exen aan bod kwam, liet Pascalle ook nog even weten medelijden te hebben met één van haar vorige vriendjes. ,,Hoezo?", vroeg Clint zich af. ,,Omdat 'ie mij kwijt is", zei de blondine stellig. ,,Jeeeezus, jij bent wel heel erg vol van jezelf", reageerde Clint.



Of de twee een volgend afspraakje plannen? Dat zat er volgens Clint niet in. ,,Ik denk dat we het hier lekker bij laten." Pascalle deed na zijn afwijzing nog een poging om een drankje te doen, maar ook daar had Clint geen behoefte aan. ,,Ik ga lekker naar huis."