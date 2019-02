'First Daughters' nemen het opnieuw op voor ‘wilde’ Malia Obama

,,Malia Obama is een privé persoon en dient met rust gelaten te worden. Geen enkel deel van haar leven zou een sensatieverhaal moeten zijn’’, laat Chelsea via Twitter weten. Jenna re-tweette die post en voegde eraan toe: ,,Ik twijfelde of ik iets moest zeggen omdat het zo'n nietszeggend artikel was, maar ik ben het volledig met Chelsea Clinton eens. Klik alsjeblieft niet op dit soort verhalen en geef Malia privacy.’’

Malia Obama, de oudste dochter van de Obama's, werd afgelopen weekend met een paar vriendinnen met een fles wijn en een mojito gespot aan het zwembad van een luxe hotel in Miami. Ze wordt op 4 juli 21 en zou officieel dus de wet hebben overtreden.



In november 2017 kwamen Chelsea Clinton en Ivanka Trump ook voor de voormalig presidentsdochter op toen er een filmpje opdook waarin te zien was hoe ze een sigaret opstak. Malia studeert op Hardvard en zou volgens de roddelpers een ‘wild leven’ leiden. In dezelfde maand kwam het nieuws naar buiten dat ze een relatie had gekregen met medestudent Rory Farquharson. Of de twee nog samen zijn, is niet bekend.