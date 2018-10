Fleetwood Mac betwist aanklacht Buckingham

Moszkowicz doet aangifte wegens laster tegen historicus

12 oktober Oud-advocaat Bram Moszkowicz gaat aangifte doen tegen de Maastrichtse historicus Paul Bronzwaer wegens smaad en laster. In een recent verschenen boek over Moszkowicz' vader, Max sr, zegt Bronzwaer over hem (Max) onder meer dat hij 'een soort Holocaust-exploitant' is.